В Гатчине стартует кинофестиваль «Литература и кино»

В Гатчине 23 июня стартует масштабный смотр киноискусства — XXXII Международный кинофестиваль «Литература и кино».



Торжественная церемония открытия пройдет на площадке Киноцентра «Победа».



За пять дней зрителям и профессионалам предстоит погрузиться в программу, объединяющую 55 конкурсных лент, созданных по мотивам классических и современных книг, а также биографических картин о писателях. География участников подчеркивает международный статус смотра: наряду с работами из практически всех регионов России в шорт-лист вошли фильмы из Беларуси, Индии и Сербской Республики. Особое внимание в этом году уделено ретроспективам — к 90-летию Станислава Говорухина и 120-летию Александра Роу, а церемонию откроет картина Ивана Китаева «К себе нежно».





Борьбу за главный приз — «Гранатовый браслет» — оценивает авторитетное жюри во главе с народным артистом РФ Александром Галибиным. В состав судейской коллегии также вошли оператор Владимир Климов, писательский дуэт Анны и Сергея Литвиновых, сирийский режиссер Фахид Мири и документалист из Беларуси Галина Адамович.



