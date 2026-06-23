В Гатчине стартует кинофестиваль «Литература и кино»
В Гатчине 23 июня стартует масштабный смотр киноискусства — XXXII Международный кинофестиваль «Литература и кино».
Торжественная церемония открытия пройдет на площадке Киноцентра «Победа».
За пять дней зрителям и профессионалам предстоит погрузиться в программу, объединяющую 55 конкурсных лент, созданных по мотивам классических и современных книг, а также биографических картин о писателях. География участников подчеркивает международный статус смотра: наряду с работами из практически всех регионов России в шорт-лист вошли фильмы из Беларуси, Индии и Сербской Республики. Особое внимание в этом году уделено ретроспективам — к 90-летию Станислава Говорухина и 120-летию Александра Роу, а церемонию откроет картина Ивана Китаева «К себе нежно».
Торжественная церемония открытия пройдет на площадке Киноцентра «Победа».
За пять дней зрителям и профессионалам предстоит погрузиться в программу, объединяющую 55 конкурсных лент, созданных по мотивам классических и современных книг, а также биографических картин о писателях. География участников подчеркивает международный статус смотра: наряду с работами из практически всех регионов России в шорт-лист вошли фильмы из Беларуси, Индии и Сербской Республики. Особое внимание в этом году уделено ретроспективам — к 90-летию Станислава Говорухина и 120-летию Александра Роу, а церемонию откроет картина Ивана Китаева «К себе нежно».
Борьбу за главный приз — «Гранатовый браслет» — оценивает авторитетное жюри во главе с народным артистом РФ Александром Галибиным. В состав судейской коллегии также вошли оператор Владимир Климов, писательский дуэт Анны и Сергея Литвиновых, сирийский режиссер Фахид Мири и документалист из Беларуси Галина Адамович.
Значительное место в афише занимает деловая программа, нацеленная на укрепление связей между книгоизданием и киноиндустрией. Участников ждут дискуссии о семейном кино, роли искусственного интеллекта и новых форматах взаимодействия.
Форум продлится до 27 июня.
Форум продлится до 27 июня.
Фото предоставлено организатором