«Театральный поезд» прибыл в Киров

В Киров прибыл «Театральный поезд» — масштабная акция, приуроченная к полуторавековому юбилею Союза театральных деятелей России, сообщает региональное министерство культуры.



На перроне вокзала гостей встречали почетные лица и местные творческие коллективы.





Состав отправился в путь 12 мая из Владивостока. За 40 дней он преодолел почти девять тысяч километров, посетив 20 городов. Дата прибытия в Киров символична — это День памяти и скорби, день начала Великой Отечественной войны. Областной центр, носящий звание Города трудовой доблести и известный своими театральными традициями, встретил делегацию возложением цветов к мемориалу «Вечный огонь» на Набережной Грина.





В город приехали труппы из Воркуты, Свердловской области и Пермского края, а к ним присоединятся артисты местных профессиональных сцен. В течение двух дней на площадках драмтеатра, Театра кукол и Театра на Спасской запланировано более десяти показов для разной возрастной аудитории. Кроме того, для детей из семей участников СВО прямо в вагоне поезда и в здании вокзала организуют специальные представления и выставку, посвященную юбилею СТД.



