Объявлены итоги фестиваля-конкурса «Солдатский конверт — 2026»
В Москве подвели итоги XXXIII Международного фестиваля-конкурса «Солдатский конверт — 2026», передает пресс-служба Минкультуры России.
Торжественная церемония прошла на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня», где состоялся финал состязания патриотической песни.
Организаторы получили свыше 1100 заявок из более чем шестидесяти регионов России и государств СНГ, а в число финалистов вошли 35 исполнителей в возрасте от 18 до 45 лет, представляющих Россию, Беларусь и Армению.
Участники заключительного этапа выступали в двух категориях — с композициями военных лет о Великой Отечественной войне и песнями, посвященными специальной военной операции. Главный приз разделили три вокалистки: Виктория Щербакова из Московской области, Дарья Сманцер из Республики Беларусь и Анастасия Иванова из Донецкой Народной Республики. Второе место жюри присудило эстрадному ансамблю Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» из Ставропольского края, а также москвичке Дарье Котовой. Лауреатами третьей степени стали Арсен Степанян из Армении и Валентина Безух из столицы. Кульминацией концерта стало общее исполнение легендарной песни «День Победы» вместе с председателем жюри, народным артистом РСФСР Львом Лещенко.
Торжественная церемония прошла на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня», где состоялся финал состязания патриотической песни.
Организаторы получили свыше 1100 заявок из более чем шестидесяти регионов России и государств СНГ, а в число финалистов вошли 35 исполнителей в возрасте от 18 до 45 лет, представляющих Россию, Беларусь и Армению.
Участники заключительного этапа выступали в двух категориях — с композициями военных лет о Великой Отечественной войне и песнями, посвященными специальной военной операции. Главный приз разделили три вокалистки: Виктория Щербакова из Московской области, Дарья Сманцер из Республики Беларусь и Анастасия Иванова из Донецкой Народной Республики. Второе место жюри присудило эстрадному ансамблю Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» из Ставропольского края, а также москвичке Дарье Котовой. Лауреатами третьей степени стали Арсен Степанян из Армении и Валентина Безух из столицы. Кульминацией концерта стало общее исполнение легендарной песни «День Победы» вместе с председателем жюри, народным артистом РСФСР Львом Лещенко.
Фото: пресс-служба Минкультуры России