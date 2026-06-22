Объявлены итоги фестиваля-конкурса «Солдатский конверт — 2026»

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Торжественная церемония прошла на сцене Московского государственного академического театра «Русская песня», где состоялся финал состязания патриотической песни.Организаторы получили свыше 1100 заявок из более чем шестидесяти регионов России и государств СНГ, а в число финалистов вошли 35 исполнителей в возрасте от 18 до 45 лет, представляющих Россию, Беларусь и Армению.Участники заключительного этапа выступали в двух категориях — с композициями военных лет о Великой Отечественной войне и песнями, посвященными специальной военной операции. Главный приз разделили три вокалистки: Виктория Щербакова из Московской области, Дарья Сманцер из Республики Беларусь и Анастасия Иванова из Донецкой Народной Республики. Второе место жюри присудило эстрадному ансамблю Государственного казачьего ансамбля песни и танца «Ставрополье» из Ставропольского края, а также москвичке Дарье Котовой. Лауреатами третьей степени стали Арсен Степанян из Армении и Валентина Безух из столицы. Кульминацией концерта стало общее исполнение легендарной песни «День Победы» вместе с председателем жюри, народным артистом РСФСР Львом Лещенко.