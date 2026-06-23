Иркутские педагоги в сфере культуры и искусства получат губернаторские премии

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев подписал распоряжение о присуждении премий 43 педагогам в сфере культуры и искусства, передает региональное министерство культуры.



Общая сумма выплат из регионального бюджета на 2026 год превысила 1 миллион рублей.





Все награжденные преподаватели подготовили стипендиатов губернатора Иркутской области. В этом году их насчитывается 60 человек. Как подчеркнул глава региона, это весомый вклад в развитие художественного образования Приангарья. Игорь Кобзев отметил, что многие из педагогов носят звание заслуженных работников культуры и имеют высшие профессиональные награды. По его словам, для этих людей преподавание — истинное призвание, они вкладывают душу в обучение детей, помогая юным дарованиям раскрыть свои способности.





В списке получателей премии — представители разных городов и поселков области. Наибольшее число награжденных в Иркутске — 16 человек.







