В Москве открылся Музей Памяти
Министр культуры России Ольга Любимова приняла участие в открытии Музея Памяти в Москве.
Музей посвящен памяти жертв геноцида советского народа.
«Его миссия заключается в сохранении исторической правды о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны и противодействии попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
По словам Ольги Любимовой, проект стал результатом совместных усилий государственных органов, исследователей из разных регионов, музейного, библиотечного сообществ, архивов, институтов.
«Экспозиция основана на подлинных документах, архивных материалах и музейных предметах. Повествование дополняют тематические инсталляции и интерактивные экспонаты. Эксклюзивные видеоматериалы для мультимедийных экранов подготовлены киностудией „Военфильм“ под руководством российского актера, режиссера, сценариста и продюсера Игоря Угольникова», — рассказала министр.
Весомый вклад в пополнение коллекции внесли также поисковые отряды, историки, частные лица.
«Его миссия заключается в сохранении исторической правды о трагедии мирного населения СССР в годы Великой Отечественной войны и противодействии попыткам фальсификации итогов Второй мировой войны», — говорится в сообщении министра, опубликованном в MAКС.
По словам Ольги Любимовой, проект стал результатом совместных усилий государственных органов, исследователей из разных регионов, музейного, библиотечного сообществ, архивов, институтов.
«Экспозиция основана на подлинных документах, архивных материалах и музейных предметах. Повествование дополняют тематические инсталляции и интерактивные экспонаты. Эксклюзивные видеоматериалы для мультимедийных экранов подготовлены киностудией „Военфильм“ под руководством российского актера, режиссера, сценариста и продюсера Игоря Угольникова», — рассказала министр.
Весомый вклад в пополнение коллекции внесли также поисковые отряды, историки, частные лица.
Фото: пресс-служба Минкультуры России