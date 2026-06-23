В Петербурге пройдут вокальные вечера Академии молодых оперных певцов Мариинского театра

В Мариинском театре стартует серия уникальных вокальных вечеров от Академии молодых оперных певцов.



Мероприятия пройдут в Зале Стравинского в Мариинском-2. Эта площадка, известная своей безупречной акустикой и любовью к экспериментам, превратится в творческую лабораторию, где публике представят сразу четыре эксклюзивные программы, сообщает пресс-служба театра.



Откроет цикл 1 июля вечер, посвященный Гавриилу Державину. 2 июля прозвучат «Петербургские романсы», 5 июля — знаменитые вокальные циклы, а 6 июля презентуют программу о графине Евдокии Ростопчиной.



