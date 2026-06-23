В Петербурге пройдут вокальные вечера Академии молодых оперных певцов Мариинского театра
В Мариинском театре стартует серия уникальных вокальных вечеров от Академии молодых оперных певцов.
Мероприятия пройдут в Зале Стравинского в Мариинском-2. Эта площадка, известная своей безупречной акустикой и любовью к экспериментам, превратится в творческую лабораторию, где публике представят сразу четыре эксклюзивные программы, сообщает пресс-служба театра.
Откроет цикл 1 июля вечер, посвященный Гавриилу Державину. 2 июля прозвучат «Петербургские романсы», 5 июля — знаменитые вокальные циклы, а 6 июля презентуют программу о графине Евдокии Ростопчиной.
Мероприятия пройдут в Зале Стравинского в Мариинском-2. Эта площадка, известная своей безупречной акустикой и любовью к экспериментам, превратится в творческую лабораторию, где публике представят сразу четыре эксклюзивные программы, сообщает пресс-служба театра.
Откроет цикл 1 июля вечер, посвященный Гавриилу Державину. 2 июля прозвучат «Петербургские романсы», 5 июля — знаменитые вокальные циклы, а 6 июля презентуют программу о графине Евдокии Ростопчиной.
Академия, основанная в 1998 году как стажерская труппа, давно переросла формат мастерской, отмечают организаторы. Сегодня ее солисты не только участвуют в основных спектаклях и премьерах театра, но и бережно возвращают к жизни забытые сочинения, открывая слушателям неизвестные страницы музыкальной истории.
Фото: пресс-служба Мариинского театра