В Удмуртии проведут капремонт Национального музея и Театра оперы и балета

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Об этом на встрече говорили министр культуры России Ольга Любимова и глава республики Александр Бречалов.Глава Минкультуры отметила, что в республике проводятся яркие творческие проекты, ведется активная работа, направленная на развитие и популяризацию национальной культуры.Отмечалось также, что летом в Удмуртии пройдет 69-й фестиваль искусств «На родине П.И. Чайковского». Мероприятия пройдут на разных площадках. Состоится также одноименный II Международный детско-юношеский конкурс.