Фотографии турецкого мастера Камиля Фырата впервые представлены на выставке в РОСФОТО
В петербургском центре «РОСФОТО» стартовал проект «О Турции».
Экспозиция стала первой в России возможностью познакомиться с работами современного турецкого мастера Камиля Фырата, чьи снимки отражают глубокое изучение быта, традиций и культуры разных областей республики, отмечают организаторы.
Экспозиция стала первой в России возможностью познакомиться с работами современного турецкого мастера Камиля Фырата, чьи снимки отражают глубокое изучение быта, традиций и культуры разных областей республики, отмечают организаторы.
В рамках выставки зрителям представлено свыше сотни кадров, отобранных из полумиллионного архива автора, который формировался более пяти десятилетий. Лейтмотивом сюжетов служит размышление об архитектурном и нематериальном наследии Турции, при этом фотографический подход Фырата сочетает в себе художественный взгляд и аналитический метод.
Хронологически работы охватывают промежуток с конца 1970-х по современность и созданы в различных точках Анатолии, которая составляет основу турецкой территории. В объектив попали как крупные города — Стамбул, Трабзон и Измир, — так и небольшие поселения страны.
Фото: пресс-служба Минкультуры России