Фотографии турецкого мастера Камиля Фырата впервые представлены на выставке в РОСФОТО

В петербургском центре «РОСФОТО» стартовал проект «О Турции».



Экспозиция стала первой в России возможностью познакомиться с работами современного турецкого мастера Камиля Фырата, чьи снимки отражают глубокое изучение быта, традиций и культуры разных областей республики, отмечают организаторы.





В рамках выставки зрителям представлено свыше сотни кадров, отобранных из полумиллионного архива автора, который формировался более пяти десятилетий. Лейтмотивом сюжетов служит размышление об архитектурном и нематериальном наследии Турции, при этом фотографический подход Фырата сочетает в себе художественный взгляд и аналитический метод.



