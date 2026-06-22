В Москве стартовали съемки новой версии фильма «Курьер»

В Москве стартовали съемки новой экранизации повести Карена Шахназарова «Курьер».



Проект кинокомпании «Кинотека» приурочен к 40-летию выхода культового фильма 1986 года, однако создатели подчеркивают, что их работа не является ремейком, а предлагает свежий взгляд на первоисточник, написанный еще в 1982 году.





За производство отвечают продюсер Георгий Малков и режиссер Илья Ермолов, а сценарий написал Михаил Зубко. В центре сюжета — 17-летний Иван в исполнении Дениса Косикова. Переживая развод родителей (Ростислав Бершауэр и Анна Михалкова), герой саботирует экзамены и устраивается курьером в Москве, чтобы через встречи с разными людьми, включая девушку Катю (Александра Тихонова), столкнуться с изнанкой большого города и попытаться найти свое место в мире неопределенности.





Действие картины перенесено в современную Москву, которая выступает полноценным участником событий: зрителям покажут контраст между роскошными кварталами и спальными районами. Среди любопытных деталей — музыка от выпускника Berklee Андрея Катикова, камео режиссера Ильи Ермолова в роли менеджера офиса доставки и современная интерпретация знаменитого брейк-данса из оригинала.



