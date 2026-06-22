Более 330 тысяч зрителей посетили Moscow Jazz Festival

Пятый, юбилейный международный Moscow Jazz Festival собрал на своих концертах более 330 тысяч зрителей.



Масштабный музыкальный смотр проходил с 8 по 14 июня на семи столичных площадках, включая КЗ имени Чайковского, сад «Эрмитаж», парк «Зарядье», ВДНХ, Гоголевский бульвар и сцену «Театрального бульвара» в парке Горького, а деловая часть была организована в Цифровом деловом пространстве. За неделю гостям представили свыше 400 часов живой музыки.





В основной части фестиваля на открытых городских площадках выступили 103 ансамбля — победителя Всероссийского конкурса молодых джазовых коллективов из более чем 30 регионов, а также признанные мастера и исполнители других жанров. Всего за время события состоялось 350 выступлений с участием свыше 1000 артистов из России и зарубежных стран.





Центральной открытой сценой стал сад «Эрмитаж», где звучали квартет Игоря Бутмана и Фантине, Евгений Маргулис с оркестром Сергея Долженкова, американские коллективы Camille Thurman with the Darrell Green Trio и Allan Harris and Quartet, Виктор Добронравов с LRK Trio, Tierney Sutton & Tamir Hendelman, Петр Налич, Kiki из Таиланда, Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман с Маленьким Оркестром, Billy`s Band, ВИА «Пролетарское танго», КВАТРО Originals & JUAN HORLENDIS BAND и многие другие.





Гвоздями программы стали две музыкально-театральные премьеры. На церемонии открытия Игорь Бутман и Сергей Степанченко представили спектакль «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра, а на закрытии Бутман вместе с Сергеем Безруковым показали постановку «Слово о полку Игореве» с тем же оркестром. Музыкальной основой второй работы послужила сюита Александра Бородина «Русь» в аранжировке Николая Левиновского из альбома оркестра «Образы. Мусоргский и Бородин».





В рамках клубной части более 170 концертов приняли лучшие джазовые клубы столицы, среди которых Клуб Алексея Козлова, Джаз-клуб Игоря Бутмана, «Эссе», Гамма на Садовом, «Джем Клуб Мьюзик» и Mellow Yellow Music Club.



