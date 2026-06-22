Более 330 тысяч зрителей посетили Moscow Jazz Festival

Более 330 тысяч зрителей посетили Moscow Jazz Festival

Пятый, юбилейный международный Moscow Jazz Festival собрал на своих концертах более 330 тысяч зрителей.

Масштабный музыкальный смотр проходил с 8 по 14 июня на семи столичных площадках, включая КЗ имени Чайковского, сад «Эрмитаж», парк «Зарядье», ВДНХ, Гоголевский бульвар и сцену «Театрального бульвара» в парке Горького, а деловая часть была организована в Цифровом деловом пространстве. За неделю гостям представили свыше 400 часов живой музыки.

В основной части фестиваля на открытых городских площадках выступили 103 ансамбля — победителя Всероссийского конкурса молодых джазовых коллективов из более чем 30 регионов, а также признанные мастера и исполнители других жанров. Всего за время события состоялось 350 выступлений с участием свыше 1000 артистов из России и зарубежных стран.

Центральной открытой сценой стал сад «Эрмитаж», где звучали квартет Игоря Бутмана и Фантине, Евгений Маргулис с оркестром Сергея Долженкова, американские коллективы Camille Thurman with the Darrell Green Trio и Allan Harris and Quartet, Виктор Добронравов с LRK Trio, Tierney Sutton & Tamir Hendelman, Петр Налич, Kiki из Таиланда, Петр Дранга и Бэнд, Алексей Гоман с Маленьким Оркестром, Billy`s Band, ВИА «Пролетарское танго», КВАТРО Originals & JUAN HORLENDIS BAND и многие другие.

Гвоздями программы стали две музыкально-театральные премьеры. На церемонии открытия Игорь Бутман и Сергей Степанченко представили спектакль «Леонид Утесов. Спасибо, сердце!» в сопровождении Московского джазового оркестра, а на закрытии Бутман вместе с Сергеем Безруковым показали постановку «Слово о полку Игореве» с тем же оркестром. Музыкальной основой второй работы послужила сюита Александра Бородина «Русь» в аранжировке Николая Левиновского из альбома оркестра «Образы. Мусоргский и Бородин».

В рамках клубной части более 170 концертов приняли лучшие джазовые клубы столицы, среди которых Клуб Алексея Козлова, Джаз-клуб Игоря Бутмана, «Эссе», Гамма на Садовом, «Джем Клуб Мьюзик» и Mellow Yellow Music Club.

Общая аудитория концертов превысила 330 тысяч человек, а онлайн-показы и образовательные трансляции за неделю собрали более 3 миллионов зрителей.

Фото: пресс-служба Минкультуры России