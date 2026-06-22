Документальный фильм о русской балетной школе вошел в программу старейшего арт-кинофестиваля

Документальная лента о русской балетной школе — «Я продолжаю танцевать» — вошла в программу старейшего в мире арт-кинофестиваля Asolo Art Film Festival.





Несмотря на непростую международную обстановку, лента вызвала живой отклик у жюри и зрителей, что подтверждает неизменный интерес к отечественной балетной школе, отметили создатели картины. В 2025–2026 годах фильм также был отобран в программы профессиональных смотров в Хьюстоне, Вашингтоне, Буэнос-Айресе, Стамбуле, Измире, Тыргу-Муреше и Кардамили.





В центре повествования — судьбы молодых артистов из США, Канады, Франции, Бразилии и Японии, которые приехали в Россию, чтобы работать в балетных труппах разных городов. Пандемия, политические конфликты и возрастные рамки профессии меняют их планы, но герои продолжают жить и танцевать в нашей стране. Среди ключевых персонажей — хореограф Борис Эйфман, экс-солистка Мариинского театра Евгения Долматова, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко, народная артистка РФ Марина Леонова и другие.



