Документальный фильм о русской балетной школе вошел в программу старейшего арт-кинофестиваля
Документальная лента о русской балетной школе — «Я продолжаю танцевать» — вошла в программу старейшего в мире арт-кинофестиваля Asolo Art Film Festival.
Несмотря на непростую международную обстановку, лента вызвала живой отклик у жюри и зрителей, что подтверждает неизменный интерес к отечественной балетной школе, отметили создатели картины. В 2025–2026 годах фильм также был отобран в программы профессиональных смотров в Хьюстоне, Вашингтоне, Буэнос-Айресе, Стамбуле, Измире, Тыргу-Муреше и Кардамили.
В центре повествования — судьбы молодых артистов из США, Канады, Франции, Бразилии и Японии, которые приехали в Россию, чтобы работать в балетных труппах разных городов. Пандемия, политические конфликты и возрастные рамки профессии меняют их планы, но герои продолжают жить и танцевать в нашей стране. Среди ключевых персонажей — хореограф Борис Эйфман, экс-солистка Мариинского театра Евгения Долматова, руководитель балетной труппы Пермского театра оперы и балета Алексей Мирошниченко, народная артистка РФ Марина Леонова и другие.
Asolo Art Film Festival, основанный по инициативе критика Флавии Паулон как ответвление Венецианской биеннале, в 2026 году прошел с 12 по 14 июня под темой «Imago», посвященной силе воображения.
Фото: кадр из фильма «Я продолжаю танцевать»