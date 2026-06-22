В музее блокады восстановят зал Ленинградской победы
В Государственном музее обороны и блокады Ленинграда вновь откроют зал Ленинградской победы, который был закрыт еще в 1949 году.
Губернатор города Александр Беглов сообщил, что эту экспозицию разместят в новых помещениях, недавно переданных музею Министерством обороны, передает ТАСС.
Разработанная концепция развития учреждения также предполагает создание отдельной экспозиции о Ленинградской битве, расширение пространства, посвященного блокаде, и организацию галереи героев. Директор музея Елена Лезик пояснила, что идея воссоздать зал возникла из-за того, что именно он, по воспоминаниям посетителей 1940-х годов, оставлял самое сильное впечатление. При этом воспроизводить историческую экспозицию прошлого века планируют на современном технологическом уровне. Кроме того, во внутренних дворах Соляного городка появятся иммерсивные зоны — атриумы, которые воссоздадут атмосферу блокадных лет с реконструкцией городских улиц того времени.
Губернатор города Александр Беглов сообщил, что эту экспозицию разместят в новых помещениях, недавно переданных музею Министерством обороны, передает ТАСС.
Разработанная концепция развития учреждения также предполагает создание отдельной экспозиции о Ленинградской битве, расширение пространства, посвященного блокаде, и организацию галереи героев. Директор музея Елена Лезик пояснила, что идея воссоздать зал возникла из-за того, что именно он, по воспоминаниям посетителей 1940-х годов, оставлял самое сильное впечатление. При этом воспроизводить историческую экспозицию прошлого века планируют на современном технологическом уровне. Кроме того, во внутренних дворах Соляного городка появятся иммерсивные зоны — атриумы, которые воссоздадут атмосферу блокадных лет с реконструкцией городских улиц того времени.
Фото: кадр видео