В Омске назвали лауреатов «Золотой маски»

В Омске подвели итоги 32-й церемонии вручения национальной театральной премии «Золотая маска».



Торжественное мероприятие прошло на сцене местного Музыкального театра, который в этом году принимает главное театральное событие страны в статусе культурной столицы России.





В этом сезоне организаторы изменили регламент: частные номинации упразднены, а в каждой категории лауреатами могут быть признаны сразу несколько постановок — до пяти. Всего награды удостоены 23 спектакля, причем один из них отмечен вне конкурса как лучший детский спектакль сезона.





Открывая вечер, президент премии Владимир Машков напомнил, что «Золотая маска» была учреждена 32 года назад по инициативе Михаила Ульянова, которому в следующем году исполнилось бы 100 лет. Он подчеркнул, что для создателей спектаклей одинаково важны как признание зрителей, так и оценка коллег-профессионалов.





В главной номинации «Драматический театр. Большая форма» лауреатами стали четыре работы: «В списках не значился» Московского театра Олега Табакова, «Гора» Уфимского государственного татарского театра «Нур», «Перед рассветом» московской «Мастерской „12“ Никиты Михалкова» и «Солнце Ландау» Театра им. Евгения Вахтангова. В категории малых форм победителями признаны пять спектаклей: «Кукольный дом» Магаданского государственного музыкального и драматического театра, «Курьер» московского «Центра драматургии и режиссуры», «Обломов» Александринского театра, «Позывной Тишина» Московского театра Олега Табакова и «Я не убивала своего мужа» столичного Театра Наций.





В оперной номинации жюри отметило пять постановок: «Семен Котко» Государственного академического Большого театра, «Аида» Мариинского театра, «Любить на войне» Красноярского театра оперы и балета им. Хворостовского, «Сказки Гофмана» самарского театра «Шостакович Опера Балет» и «Соловей» Новосибирского театра оперы и балета. Награда за классический балет в этом году не присуждена. В категории «Оперетта/Мюзикл» обладателями «Масок» стали спектакли «22 июня...» Омского театра юных зрителей и «Бой с тенью» Красноярского музыкального театра.





Среди кукольных спектаклей лауреатами признаны «Зойкина квартира» Екатеринбургского театра кукол, «Конек-Горбунок» Рязанского театра кукол и «Тьма египетская» Башкирского государственного театра кукол. В области современного балета награды удостоены «Грозовой перевал» Севастопольского театра оперы и балета и «Преступление и наказание» петербургского Театра балета Бориса Эйфмана, а лучшим в номинации «Современный танец» назван спектакль «Контакт» краснодарского Театра современного искусства.





Помимо основных конкурсных наград, организаторы вручили внеконкурсный приз за лучший спектакль сезона для детей — им стал «Рыжий. Честный. Влюбленный» Кировского театра юного зрителя «Театр на Спасской». Специальная премия президента «Золотой маски» досталась коллективу Национального музыкально-драматического театра Республики Тыва имени Виктора Кок-оола за спектакль «Легенда ветров». Специальную премию сопредседателя СТД РФ Валерия Гергиева «Маэстро» вручили композитору Александру Чайковскому — с формулировкой «за сохранение русских музыкальных традиций в оперном и балетном искусстве».





Премия, учрежденная Союзом театральных деятелей России в 1993 году, остается главной профессиональной наградой страны, присуждаемой за выдающиеся работы во всех видах сценического искусства.