На фестивале Дениса Мацуева в Суздале Хибла Герзмава исполнит шедевры итальянской оперы

В Суздале с 10 по 19 июля 2026 года пройдет Второй Летний фестиваль Дениса Мацуева. Это крупнейший в России смотр классической музыки на открытом воздухе.



Одним из центральных событий фестиваля станет выступление народной артистки России Хиблы Герзмава. Она выступит с Российским национальным молодежным симфоническим оркестром под управлением Алексея Рубина. В программе — признанные шедевры итальянской оперы, включая каватину Леоноры из «Трубадура» Верди, арии Тоски и Манон из опер Пуччини, арию Адриенны из произведения Чилеа и каватину Нормы из оперы Беллини. Особый акцент сделан на музыке Верди и Беллини — эти композиторы занимают ключевое место в творческой биографии артистки и принесли ей мировую славу.





В первом отделении прозвучит Концерт для фортепиано с оркестром Роберта Шумана, где сольную партию исполнит сам Денис Мацуев. Аккомпанировать солистам будет Российский национальный молодежный симфонический оркестр.



