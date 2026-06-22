Китайский дирижер Дае Линь даст два концерта в Петербурге

Китайский дирижёр Дае Линь выступит в Мариинском театре в рамках XXXIV Музыкального фестиваля «Звезды белых ночей».



За пульт Симфонического оркестра театра маэстро встанет 24 и 26 июня. В первый вечер публике представят симфоническую программу, а во второй — оперу Джакомо Пуччини «Турандот», сообщают организаторы.





Дае Линь возглавляет сразу несколько коллективов: он является музыкальным руководителем и главным дирижёром Шэньчжэньского симфонического оркестра, а также художественным руководителем и главным дирижёром Симфонического оркестра Уси. Помимо исполнительской карьеры, музыкант активно занимается педагогикой — он удостоен звания заслуженного профессора Китайской консерватории в Пекине, преподаёт в Школе музыки Китайского университета Гонконга в Шэньчжэне и является приглашённым профессором консерваторий Шанхая и Тяньцзиня. В 2012 году дирижёр одержал победу на Международном конкурсе имени сэра Георга Шолти во Франкфурте, став первым китайцем, получившим первую премию на этом состязании. В 2023 году его имя вошло в список десяти лучших молодых специалистов Шэньчжэня.





На концерте 24 июня под управлением Дае Линя прозвучит «Римская трилогия» Отторино Респиги — цикл симфонических поэм, посвящённых Вечному городу и его истории. В этот вечер также включат сочинение современного китайского автора Ван Даньхун под названием «Южное сияние». Второе выступление, 26 июня, будет посвящено опере Пуччини «Турандот», где восточные мотивы переплетаются с итальянской оперной традицией. Главные партии исполнят Жанна Домбровская, Карлен Манукян из Большого театра России, а также Екатерина Гончарова, Геннадий Беззубенков, Андрей Спехов, Александр Тимченко и Олег Балашов.



