Возле Ржевского мемориала прошел концерт к 85-й годовщине начала войны
У Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области прошел концерт-реквием, приуроченный к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.
Место выбрано не случайно: именно здесь развернулось одно из самых кровопролитных сражений, унесшее огромное количество жизней. Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко напомнил, что, по последним данным, потери Красной Армии на Ржевско-Вяземском выступе составили 1 миллион 300 тысяч человек — эта цифра превышает число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он также привел трагический факт: к концу оккупации в самом Ржеве из 50 тысяч населения в живых осталось не более трёхсот жителей. Ежегодно поисковые отряды находят останки более 500 бойцов, однако личности большинства из них установить не удается.
Место выбрано не случайно: именно здесь развернулось одно из самых кровопролитных сражений, унесшее огромное количество жизней. Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко напомнил, что, по последним данным, потери Красной Армии на Ржевско-Вяземском выступе составили 1 миллион 300 тысяч человек — эта цифра превышает число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он также привел трагический факт: к концу оккупации в самом Ржеве из 50 тысяч населения в живых осталось не более трёхсот жителей. Ежегодно поисковые отряды находят останки более 500 бойцов, однако личности большинства из них установить не удается.
Организаторами вечера выступили Российское военно-историческое общество, Москонцерт, Музей Победы, столичный департамент культуры, администрация Тверской области и Ансамбль песни и пляски Центрального военного округа.
В программе приняли участие народный артист России Евгений Князев, певец и композитор Владимир Брилев, а также солисты и творческие коллективы Москонцерта. Зрителям представили номера, охватывающие ключевые вехи войны: от первых дней боев и Битвы за Москву до Ржевской битвы, женского подвига на фронте и в тылу и увековечения памяти павших. Само Ржевское сражение, длившееся почти 15 месяцев, сыграло стратегическую роль, позволив добиться перелома в пользу советских войск на всем советско-германском фронте.
В программе приняли участие народный артист России Евгений Князев, певец и композитор Владимир Брилев, а также солисты и творческие коллективы Москонцерта. Зрителям представили номера, охватывающие ключевые вехи войны: от первых дней боев и Битвы за Москву до Ржевской битвы, женского подвига на фронте и в тылу и увековечения памяти павших. Само Ржевское сражение, длившееся почти 15 месяцев, сыграло стратегическую роль, позволив добиться перелома в пользу советских войск на всем советско-германском фронте.
Фото: кадр видео