Возле Ржевского мемориала прошел концерт к 85-й годовщине начала войны

У Ржевского мемориала Советскому солдату в Тверской области прошел концерт-реквием, приуроченный к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны.



Место выбрано не случайно: именно здесь развернулось одно из самых кровопролитных сражений, унесшее огромное количество жизней. Заместитель председателя Российского военно-исторического общества Николай Овсиенко напомнил, что, по последним данным, потери Красной Армии на Ржевско-Вяземском выступе составили 1 миллион 300 тысяч человек — эта цифра превышает число жертв атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки. Он также привел трагический факт: к концу оккупации в самом Ржеве из 50 тысяч населения в живых осталось не более трёхсот жителей. Ежегодно поисковые отряды находят останки более 500 бойцов, однако личности большинства из них установить не удается.



