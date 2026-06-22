Более 3,5 тысячи участников собрала акция «Свеча памяти» у стен Музея Победы

В ночь на 22 июня у стен Музея Победы на Поклонной горе стартовала Всероссийская мемориальная акция «Свеча памяти».



Мероприятие, приуроченное к 85-й годовщине начала Великой Отечественной войны, собрало более 3,5 тысячи участников, сообщили организаторы.





Ровно в полночь генеральный директор музея Александр Школьник вместе с ветеранами Марией Рохлиной и Иваном Гришановым зажёг факел от Вечного огня, после чего пламя было передано присутствующим. В церемонии участвовали представители общественных организаций, органов власти, военнослужащие и сотрудники различных ведомств. В этот момент на фасаде главного здания развернулась масштабная видеоинсталляция площадью почти 3 тысячи квадратных метров: 1418 световых частиц, символизирующих каждый день войны, сложились в слово «Помни». Собравшиеся почтили память погибших минутой молчания.





Александр Школьник подчеркнул, что ежегодно у стен музея зажигают 1418 свечей в память о миллионах соотечественников, чьи жизни унесла война. Он напомнил, что долг нынешнего поколения — хранить правду о роли страны в спасении мира от нацизма и о высокой цене Победы. В этом году огонь для акции был зажжён не только от мемориала на Поклонной горе, но и от частиц Вечных огней, доставленных в музей из городов-героев.





Музыкальным сопровождением церемонии стало выступление Образцово-показательного оркестра Росгвардии. Также для гостей пели Сергей Войтенко, Родион Газманов, Олег Кухта, Ольга Гетман, Дмитрий Чеботарёв, студенты Академии музыки им. Гнесиных и воспитанники Музыкального театра «На Поклонке». В программе прозвучали как легендарные песни военных лет, так и современные произведения о героях прошлого.



