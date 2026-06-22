Кинофестиваль «Одна шестая» впервые проведет конкурс анимационного кино

V Международный кинофестиваль «Одна шестая» расширяет свою программу. В этом году впервые за пятилетнюю историю мероприятия в конкурс войдут анимационные дебюты.



Показ 12 мультипликационных проектов из России, стран Европы и Азии состоится 1 сентября в Екатеринбурге и городах Свердловской области.





Заявки на участие принимаются до 10 июля. К рассмотрению допускаются короткометражные ленты, созданные в 2025–2026 годах, с хронометражем до 20 минут, предназначенные для детской и семейной аудитории. Всего в юбилейной программе фестиваля запланировано 24 игровых и документальных дебюта от российских и зарубежных авторов.



