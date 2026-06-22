Музей обороны Севастополя провел акцию «Свеча Памяти»
В Севастополе в День памяти и скорби прошла мемориальная акция, организованная Музеем обороны города.
Организаторы сообщили, что именно Севастополь стал первой советской территорией, подвергшейся атаке противника: боевые снаряды разорвались здесь еще до официального объявления о начале войны, в 3:13 ночи. Спустя полчаса, в 3:48, на улице Подгорной взорвалась магнитная акустическая мина. Погиб 21 человек, около 200 горожан получили ранения.
На месте тех событий у памятного знака собрались сотрудники музея, представители администрации, ветераны, волонтеры и местные жители. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.
Организаторы сообщили, что именно Севастополь стал первой советской территорией, подвергшейся атаке противника: боевые снаряды разорвались здесь еще до официального объявления о начале войны, в 3:13 ночи. Спустя полчаса, в 3:48, на улице Подгорной взорвалась магнитная акустическая мина. Погиб 21 человек, около 200 горожан получили ранения.
На месте тех событий у памятного знака собрались сотрудники музея, представители администрации, ветераны, волонтеры и местные жители. Они почтили память погибших минутой молчания и возложили цветы.
Помимо этого, в культурно-выставочном центре музея сегодня стартует экспозиция «22 июня. Начало», приуроченная к 85-й годовщине с момента вступления СССР в войну. В основу выставки легли документальные кадры тех дней, снимки фронтовых фотографов и личные вещи очевидцев. Особое внимание в ней уделено реальным историям защитников города — зенитчикам, морским летчикам и экипажам сторожевых катеров, которые встретили врага в первые часы нападения.
Фото: пресс-служба Минкультуры России