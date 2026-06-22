РАМТ представит два спектакля на «Театральном бульваре»

В рамках фестиваля «Театральный бульвар» Российский академический молодежный театр представляет две репертуарные работы — сказочную трагедию Карло Гоцци «Зобеида» в постановке Олега Долина и сценическую версию прозы Дмитрия Данилова «Пустые поезда 2022 года», созданную Алексеем Золотовицким.





Показ «Зобеиды» назначен на 23 и 24 июня на сцене амфитеатра в Музейном парке Политехнического музея. Режиссер обращается к приемам комедии дель арте и превращает открытую площадку в итальянское патио: бродячие артисты возводят деревянный помост, играют почти вплотную к публике, воссоздавая дух площадного театра. В ролях заняты Александр Девятьяров, Мария Денисова, Михаил Шкловский, Анастасия Волынская, Александра Аронс, Николай Угрюмов, Сергей Печенкин и Иван Забелин. Премьера 2019 года удостоена награды «Биеннале театрального искусства. Уроки режиссуры» в категории «За новую и вечную театральность».





28 июня на сцене «Классика вдохновляет», расположенной на Чистопрудном бульваре, состоится показ «Пустых поездов». Спектакль по очерковому циклу Данилова решен как игровое, почти фантасмагорическое путешествие, в котором бытовые железнодорожные детали переплетаются с абсурдными репризами, музыкальными номерами, пластическими сценами и внезапными трагическими нотками. Спектакль был впервые показан в январе минувшего года.



