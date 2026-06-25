Ленинка создаст спецхранилище для «деструктивной литературы»

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Об этом на сессии «Закон и практика: тайны иностранного агента» XIV Петербургского Международного юридического форума заявила замминистра культуры Жанна Алексеева.Речь идет о книгах, которые поддерживались различными НКО из-за рубежа.По словам Алексеевой, в свое время такой литературы в Россию и на исторические регионы было поставлено очень много.«Книгами, созданными иностранными агентами, фонды общедоступных библиотек в настоящее время вообще не пополняются», — отметила Жанна Алексеева.