Ленинка создаст спецхранилище для «деструктивной литературы»
Российская государственная библиотека имени Ленина создаст спецхранилище для «деструктивной литературы».
Об этом на сессии «Закон и практика: тайны иностранного агента» XIV Петербургского Международного юридического форума заявила замминистра культуры Жанна Алексеева.
Речь идет о книгах, которые поддерживались различными НКО из-за рубежа.
По словам Алексеевой, в свое время такой литературы в Россию и на исторические регионы было поставлено очень много.
«Книгами, созданными иностранными агентами, фонды общедоступных библиотек в настоящее время вообще не пополняются», — отметила Жанна Алексеева.
Об этом на сессии «Закон и практика: тайны иностранного агента» XIV Петербургского Международного юридического форума заявила замминистра культуры Жанна Алексеева.
Речь идет о книгах, которые поддерживались различными НКО из-за рубежа.
По словам Алексеевой, в свое время такой литературы в Россию и на исторические регионы было поставлено очень много.
«Книгами, созданными иностранными агентами, фонды общедоступных библиотек в настоящее время вообще не пополняются», — отметила Жанна Алексеева.
Фото: кадр видео