Создатели триллера «Похищение» показали первые кадры проекта

Фото:Ярослав Чингаев/АГН "Москва"

Лента рассказывает о капитане МВД Аглае Мезенцевой, которую играет Марина Васильева, и следователе Всеволоде Косинском (Тимофей Трибунцев). Им предстоит расследовать исчезновение пятилетнего внука знаменитого на весь мир дирижера (роль исполняет Артур Ваха). Мальчик пропал во время прогулки с няней, а сама женщина была оглушена и лишилась памяти.Круг подозреваемых охватывает практически всех родственников, при этом следователь действует жестко и не щадит никого ради раскрытия дела. Аглая не одобряет такие методы, однако в итоге становится лучшей ученицей Косинского, говорится в синопсисе.Режиссерское кресло проекта занял Кирилл Плетнев. В актерский ансамбль также вошли Дмитрий Куличков, Риналь Мухаметов, Изабель Эйдлен, Егор Кенжаметов и другие артисты.Производством занимались Okko, продюсерский центр Originals Production и студия «Мармот-фильм» Валерия Тодоровского.