В усадьбе Кусково откроется выставка атрибутов дворянства и интеллигенции

В московской усадьбе Кусково с 15 мая по 19 июля 2026 года пройдет выставка, посвященная тростям с фарфоровыми и стеклянными рукоятями — редкому атрибуту дворянства и интеллигенции.



Экспозиция развернется в павильоне Эрмитаж. Вниманию посетителей впервые в России представят столь полное собрание фарфоровых набалдашников для тростей. В мировой практике эта тема освещена лишь в нескольких научных трудах, хотя отдельные экспонаты хранятся в Лувре, Метрополитен и Эрмитаже. Уникальная коллекция, собранная из частных московских собраний, охватывает период от последней трети XVIII до начала XX века. Дополняют ее трости с рукоятями из стекла — материала не менее хрупкого и ценимого за красоту.





Куратор выставки Виолетта Микитина отмечает: «Основу выставки составляет XIX век — „золотой век“ трости: классические формы, синий кобальт Севра, полихромные цветы Лиможа, скульптурные фигурки из Мейсена, тогда как стилей модерн и ар-деко здесь почти нет — лишь единичные, исключительно редкие образцы, поэтому каждый предмет — не иллюстрация к учебнику, а живой, подлинный свидетель своего времени».





Экспозиция рассказывает историю аксессуара: в Европе трость вошла в моду уже в XVII–XVIII веках, а с 1630‑х годов ее стали использовать и дамы. В России интерес к этой детали костюма зародился при Петре Великом, а родоначальницей женской моды на трости стала императрица Екатерина II, обладавшая собственной значительной коллекцией. Любая трость состоит из набалдашника (самой изменчивой части), наконечника и шафта (ствола). На выставке можно увидеть рукояти из фарфора, стекла и хрусталя.



