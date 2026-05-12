На историческое здание в Москве вернут фигуры физкультурников

Москвичи проголосовали за возвращение исторического облика дому на Большой Дмитровке, где до 1950-х годов фасад украшали две скульптуры атлетов, передает пресс-служба Мосгорнаследия.



Скульптуры воссоздадут по архивным документам и сохранившимся аналогам. Решение принято по итогам опроса в проекте «Активный гражданин». Жителям столицы предложили выбрать, стоит ли возвращать утраченные в середине прошлого века статуи спортсменов. Своим мнением поделились 155 тысяч человек.





80,9 процента участников высказались за восстановление исторического облика, 4,7 процента — против, а 14,4 процента доверились специалистам. Теперь архитекторы займутся детальной проработкой проекта по воссозданию фигур.





В 1950-х годах фигуры физкультурников демонтировали из-за плохого технического состояния. Спустя десятилетия появилась возможность вернуть первоначальный архитектурный замысел. В работе помогут не только архивные документы, но и похожие статуи, которые сохранились в Москве: они украшают дворы на Дмитровском шоссе (дом 59, корпус 1) и на улице Маршала Василевского (дом 13, корпус 1). При воссоздании фигур чуть выше человеческого роста специалисты используют современные технологии и долговечные материалы. Голосование организовали «Активный гражданин» совместно со столичным департаментом культурного наследия.



