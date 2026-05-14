Ольга Любимова открыла культурную программу «КазаньФорума»
Министр культуры России Ольга Любимова открыла культурную программу «КазаньФорума».
Глава Минкультуры отметила, что присвоение Казани статуса «Культурной столицы исламского мира 2026 года» стало важным признанием особой роли города как одного из центров международного гуманитарного сотрудничества, местом встречи западных и восточных культурных традиций.
«Россия придает важнейшее значение культурному взаимодействию со странами исламского мира. У наших стран неисчерпаемый потенциал для развития и укрепления культурного взаимодействия», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Mакс.
Глава Минкультуры отметила, что присвоение Казани статуса «Культурной столицы исламского мира 2026 года» стало важным признанием особой роли города как одного из центров международного гуманитарного сотрудничества, местом встречи западных и восточных культурных традиций.
«Россия придает важнейшее значение культурному взаимодействию со странами исламского мира. У наших стран неисчерпаемый потенциал для развития и укрепления культурного взаимодействия», — говорится в сообщении министра, опубликованном в Mакс.
Фото: пресс-служба Минкультуры России