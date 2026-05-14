Стартовали съемки нового сезона сериала «Папины дочки»

Новый сезон будет включать 20 серий хронометражем 24 минуты. Режиссером выступил Павел Брусочкин.Роли в проекте сыграют Филипп Бледный, Анастасия Сиваева, Полина Денисова, Вита Корниенко, Ева Смирнова, Полина Айнутдинова, Лиза Арзамасова, Мирослава Карпович, Дарья Мельникова, Татьяна Орлова, Андрей Леонов, Алексей Демидов, Нонна Гришаева, Ольга Волкова, Тимофей Кочнев, Сергей Годин.«По сюжету нового сезона Даша (Анастасия Сиваева), случайно обнаружив в автодоме свою соперницу, психолога Татьяну (Ксения Теплова), наедине с Веником, сгоряча соглашается на работу во Владивостоке. Внезапное решение Даши вызывает ужас у Веника (Филипп Бледный), который не знает, как ее остановить. Тем временем Лиза (Вита Корниенко) меняется местами с Дианой (Ева Смирнова), Соня (Полина Денисова) подозревает Игоря (Тимофей Кочнев) в измене, а Арина (Полина Айнутдинова) исполняет заветную мечту олигарха Федотова (Александр Олешко)», — говорится в синопсисе.