В Йошкар-Оле открылся Всероссийский конкурс артистов балета и хореографов

«В 2026 году конкурс открывает новый четырехлетний цикл и обращается к современному танцу. В этой номинации мы увидим органичное сочетание глубокого образного содержания, технического новаторства и индивидуального творческого поиска...

По традиции к конкурсу приковано большое внимание как профессионалов, так и любителей хореографического искусства. В этом году было подано более 120 заявок от молодых артистов из 30 городов нашей страны. А специально для многочисленных поклонников балета подготовлены выставки и трансляции, чтобы у каждого была возможность насладиться этим ярким событием», – отметила министр культуры России Ольга Любимова.В 2026 году номинация подразделена на две специальности: «Современный танец в музыкальном театре» (солисты и дуэты) и «Танцовщики современного танца» (солисты). В жюри конкурса вошли авторитетные деятели хореографического искусства: Татьяна Баганова, Олег Габышев, Софья Гайдукова, Константин Иванов, Наталья Каспарова, Гульсина Мавлюкасова, Александр Могилев, Антон Пимонов, Алексей Расторгуев, Сергей Усанов, Анастасия Яценко.Помимо конкурсной программы, гостей и участников ждут мастер-классы, круглый стол с участием жюри, педагогов и конкурсантов, интерактивная выставка и яркие спектакли. На Торжественном открытии представили балетный проект «Планида» с участием артистов Большого театра России. В программу вечера вошли три спектакля — «Русский характер» в хореографии Павла Глухова, «Нерв» в хореографии Анны Щеклеиной, «Франческа да Римини» в хореографии Юрия Посохова.