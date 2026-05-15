В Москве пройдет детский фестиваль искусств «Небо»
В Москве 30 и 31 мая пройдет Детский фестиваль искусств «Небо».
Мероприятие состоится в парке «Музеон» в рамках проекта «Лето в Москве» и приурочено ко Дню защиты детей, передает пресс-служба столичного департамента культуры.
Мероприятие состоится в парке «Музеон» в рамках проекта «Лето в Москве» и приурочено ко Дню защиты детей, передает пресс-служба столичного департамента культуры.
Как сообщила заместитель мэра Москвы Наталья Сергунина, на два дня «Музеон» станет местом, где дети вместе с родителями смогут поближе познакомиться с тем, как устроены разные виды искусства. Ребятам предложат поучаствовать в мини-спектакле, в игровой форме изучить принципы работы с цветом и композицией, попробовать сочинить литературный сюжет. На сценах выступят артисты 17 коллективов, включая труппу из Бразилии.
На главной сцене на центральной аллее парка покажут постановку о силе настоящей дружбы с участием актрисы Юлии Пересильд, восточную сказку Московского академического театра имени Владимира Маяковского со стихами Юрия Энтина и музыкой Давида Тухманова, спектакль Красноярского государственного театра оперы и балета имени Д. А. Хворостовского, посвященный поиску счастья. Здесь же состоится концерт симфонического оркестра Московской государственной академической филармонии и представление бразильского ансамбля, построенное на образах латиноамериканской флоры и фауны. На камерной сцене в летнем кинотеатре запланированы лекции. В программе также театрализованный парад артистов, выступления жонглеров и фокусников, музыкальные перформансы. Для ребят подготовили мастер-классы по созданию поделок из бумаги и картона и квест с разгадыванием кодовых слов.
В «Музеоне» установят шесть интерактивных инсталляций.
В «Музеоне» установят шесть интерактивных инсталляций.
Фото: пресс-служба департамента культуры Москвы