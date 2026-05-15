На торги в Москве выставят картину Шагала

Произведение Марка Шагала «Ягненок. Сцена из еврейского местечка» заявлено на торги Московского аукционного дома 24 мая.



Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, работа относится к периоду творческой зрелости мастера. На ближайших торгах также будут представлены произведения Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева и других художников.





В каталог, кроме того, вошел шедевр Владимира Маковского «На Бульваре» и уникальные произведения музейного уровня Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева и других русских классиков.





Организаторы отметили, что «Ягненок» Шагала будет представлен в России впервые. Работа выполнена гуашью и чернилами на бумаге не позднее 1929 года. В этот период художник обращается к ностальгическим мотивам Витебска, переосмысляя их в модернистской эстетике и обращаясь к библейским мотивам.



