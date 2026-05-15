На торги в Москве выставят картину Шагала
Произведение Марка Шагала «Ягненок. Сцена из еврейского местечка» заявлено на торги Московского аукционного дома 24 мая.
Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, работа относится к периоду творческой зрелости мастера. На ближайших торгах также будут представлены произведения Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева и других художников.
Как сообщили в пресс-службе аукционного дома, работа относится к периоду творческой зрелости мастера. На ближайших торгах также будут представлены произведения Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева и других художников.
В каталог, кроме того, вошел шедевр Владимира Маковского «На Бульваре» и уникальные произведения музейного уровня Ивана Шишкина, Ильи Репина, Исаака Левитана, Петра Кончаловского, Бориса Кустодиева и других русских классиков.
Организаторы отметили, что «Ягненок» Шагала будет представлен в России впервые. Работа выполнена гуашью и чернилами на бумаге не позднее 1929 года. В этот период художник обращается к ностальгическим мотивам Витебска, переосмысляя их в модернистской эстетике и обращаясь к библейским мотивам.
Среди других лотов — пейзаж «Облака над полем. Этюд» Исаака Левитана, «Пейзаж с поездом» Петра Кончаловского, который в Московском аукционном доме называют жемчужиной русского классического искусства. Также коллекционеров привлекут «Портрет Л. М. Муромцева» кисти Василия Тропинина, работа Ивана Шишкина «Песчаный берег», холст «На прогулке» Бориса Кустодиева.
На торги заявлены и два шедевра Ильи Репина: «Запорожский казак. Этюд к картине „Черноморская вольница“» и «Митрополит Филипп, изгоняемый опричниками из церкви 8 ноября 1568 года». Вторая работа была написана мастером во время учебы в Императорской Академии художеств и представляет собой редкий образец раннего творчества Репина.
На торги заявлены и два шедевра Ильи Репина: «Запорожский казак. Этюд к картине „Черноморская вольница“» и «Митрополит Филипп, изгоняемый опричниками из церкви 8 ноября 1568 года». Вторая работа была написана мастером во время учебы в Императорской Академии художеств и представляет собой редкий образец раннего творчества Репина.
Фото: пресс-служба Московского аукционного дома