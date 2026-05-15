Сергей Бобунец будет хедлайнером Ural Music Night

Выступление лидера «Смысловых галлюцинаций» и группы «Аня из Питера» состоится на стадионе «Екатеринбург Арена» 19 июня, сообщили организаторы.«Самый масштабный международный мультиформатный музыкальный фестиваль России пройдет 19 июня в Екатеринбурге. Традиционно несколько площадок проекта расположатся на „Екатеринбург Арене“. Хедлайнерами рок-сцены станут неутомимый уральский романтик Сергей Бобунец и группа „Аня из Питера“», — говорится в анонсе мероприятия.Также на рок-сцене выступят VENV, «Племя», Fishheads, «Рейс22», «Друнк», Inna Syberia, «Майвл» и Jimmy Sticks. Ранее сообщалось, что хедлайнером фестиваля станет певица Юлия Савичева. В 2025 году Ural Music Night прошел в 11-й раз, на площадках выступили 3 тысячи музыкантов из России и других стран, фестиваль посетили 450 тысяч зрителей. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, губернатора Свердловской области и администрации Екатеринбурга.