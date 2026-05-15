«Коломенское» и «Измайлово» проведут Дни культурного и исторического наследия
Музей-заповедник «Коломенское» и усадьба Измайлово 16 мая присоединятся к ежегодной акции «Дни исторического и культурного наследия».
Гостей ждут экскурсии по закрытым музейным пространствам, лекции, занятия для детей и взрослых, кинопоказы и встречи с редкими памятниками архитектуры. Программа объединит эпохи от Древней Руси до петровского времени и XIX века, рассказали организаторы.
Гостей ждут экскурсии по закрытым музейным пространствам, лекции, занятия для детей и взрослых, кинопоказы и встречи с редкими памятниками архитектуры. Программа объединит эпохи от Древней Руси до петровского времени и XIX века, рассказали организаторы.
В Коломенском посетители смогут попасть в пространства, обычно закрытые для публики. Особое место займет экскурсия «Церковь Вознесения Господня в Коломенском: шаг в историю». Один из главных архитектурных символов России, входящий в список Всемирного наследия ЮНЕСКО, впервые после масштабной реставрации откроет для посетителей подклет. Экскурсия расскажет о событиях от эпохи Ивана IV Грозного до обретения Державной иконы Божией Матери.
Экскурсию «Камень-путешественник. Солибуров крест» посвятят гранитному валуну с высеченным голгофским крестом и надписью «Сулиборь хрьстъ». Гости узнают, как артефакт оказался в Коломенском, и попробуют расшифровать скрытые смыслы. Еще одним событием станет экскурсия «Императорское Коломенское» внутри Дворцового павильона 1825 года — единственного сохранившегося здания императорской резиденции первой четверти XIX века. Гости увидят произведения декоративно-прикладного искусства и полотна английского художника Джорджа Доу, узнают о планах Александра I преобразить Коломенское после войны 1812 года. Также подготовлена экскурсия «Первое знакомство с Дворцом царя Алексея Михайловича в Коломенском».
В программе также показ документального кино «Коломенское в кадре», пленэр «Царский двор в акварели. Рисуем с натуры» у Дворца царя Алексея Михайловича под руководством художника Виктора Маторина, музейное занятие «Старинная открытка».
К акции присоединится усадьба Измайлово. Там можно будет увидеть экспозиции «Открытое хранение. Печи и изразцы», «Измайлово — царская вотчина XVII века» и «Иконы советского периода». Лекция «Измайловский остров: усадьба, богадельня, городок» будет посвящена 350-летней истории рукотворного острова. Пройдет экскурсия «Петр I и его окружение. Миниатюры из жизни царской семьи» с интерактивными сценками. Гости узнают, как молодой Петр I нашел старый английский бот, и увидят, как менялся уклад жизни царской семьи.
Фото предоставлено организатором