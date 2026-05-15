В восьми странах покажут фильмы «Бриллиантовой бабочки»

Российский фонд культуры совместно с РОСКИНО при поддержке Министерства культуры России проведут серию международных кинопоказов фильмов — участников Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка».



Показы пройдут в восьми странах и станут частью масштабной программы продвижения евразийского кино за рубежом.





Проект объединит кинопоказы, деловые сессии и встречи зрителей с создателями фильмов. В программу войдут картины, представленные на первой Открытой Евразийской кинопремии «Бриллиантовая бабочка», обращённые к темам семьи, памяти, преемственности, уважения к культуре и духовно-нравственным ценностям.





Показы планируется провести в Сербии, ЮАР, Китае, КНДР, Абхазии, Венгрии, Италии и Франции. Зрителям представят подборку фильмов, созданных кинематографистами России, Китая, Сербии, ЮАР, Кыргызстана, Туркменистана, Узбекистана, Турции, Беларуси, Венесуэлы, Индонезии и других стран. Среди картин, вошедших в международные программы, — фильм Андрея Зайцева «Двое в одной жизни, не считая собаки», китайская драма «Против течения» режиссёра Сюй Чжэна, сербский фильм «Лесной царь» Горана Радовановича, южноафриканская картина «Старый праведный блюз» Муниры Саллис, кыргызская семейная драма «Потанцуйте с мамой!» Дастана Мадалбекова, туркменский фильм «Композитор», историческая драма «Махтумкули» и другие работы.



