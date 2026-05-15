Александр Тихонов назначен худруком Ансамбля народного танца имени Моисеева
Народный артист Российской Федерации Александр Тихонов назначен художественным руководителем — директором Государственного академического ансамбля народного танца имени Игоря Моисеева.
Об этом в MAX сообщила министр культуры России Ольга Любимова.
Министр культуры отметила, что Александр Тихонов занимается хореографией с четырех лет. В 1993–1998 годах он обучался в Московской государственной академии хореографии, а в 1998 году поступил в училище при Государственном академическом ансамбле народного танца имени Игоря Моисеева. С 2000 года Тихонов является артистом этого ансамбля.
Елена Щербакова переходит на почетную должность президента ансамбля. На новом посту она продолжит активно участвовать в жизни коллектива, разработке репертуара и концертных программ, а также в решении концептуальных и стратегических задач в области художественного развития.
«Выражаем Елене Александровне глубокую благодарность за многолетнюю плодотворную работу, высокий профессионализм, преданность искусству и значительный вклад в сохранение и развитие творческих традиций легендарного коллектива», — говорится в сообщении министра.
