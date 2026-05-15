В Коломенском пройдет «Фестиваль цветения»
В музее-заповеднике «Коломенское» 16 мая пройдет «Фестиваль цветения».
Праздник объединит музыку, творчество и активный отдых на свежем воздухе. На причале Царской набережной посетители услышат музыкальные композиции и инструментальные выступления. Основные события фестиваля развернутся на сцене и территориях, прилегающих ко Дворцу царя Алексея Михайловича. Там пройдет музыкальная программа и коллективная роспись тематического панно.
Программа включает также активные игры, включая эстафеты, перетягивание каната, игры с мячом, гигантские шашки и крестики-нолики. В ходе интерактивных занятий гости узнают больше о настольных играх, выполнят задания и посоревнуются.
В течение дня организованы творческие мастер-классы «Цветочная композиция» и «Пластилиновая весна». Также запланированы занятия «Душу вложишь — все сможешь!», на которых изготовят куклу-птицу или книжные закладки, пройдет занятие «Старинная открытка».
