В Музее современной истории России открылась выставка «Жириновский навсегда».



Проект, организованный во исполнение Указа Президента Российской Федерации «О праздновании 80-летия со дня рождения В. В. Жириновского», призван представить многогранный образ одного из выдающихся государственных деятелей современной России.





«Память о Жириновском вечна, потому что его вклад в устойчивость российской государственности отмечен нашим президентом Владимиром Путиным. Владимир Вольфович полный кавалер ордена „За заслуги перед Отечеством“. А главным делом жизни политика были люди и партия», — отметил министр спорта Российской Федерации Михаил Дегтярев.





Куратором выставки выступила дочь политика — Анастасия Боцан-Харченко.





Всего на выставке показано более 150 подлинных артефактов, предоставленных Музеем современной истории России, Музеем ЛДПР и семьей политика. Это личные вещи, награды и архивные документы, письма и заметки, уникальные фотографии, рассказывающие о разных периодах жизни Владимира Жириновского, личные подарки от мировых лидеров и другие предметы.





В числе ключевых экспонатов — рукопись первой программы Либерально-демократической партии России и редчайший именной алмаз «Владимир Жириновский» из коллекции компании «АЛРОСА», представленный как художественная метафора характера политика — цельного и твердого в своих убеждениях. Особое внимание в экспозиции уделяется интеллектуальному наследию основателя ЛДПР и учредителя Университета мировых цивилизаций, а также историческим процессам, стратегическому мышлению и точности прогнозов, продолжающих находить отражение в современных реалиях.



