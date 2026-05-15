В Минкультуры открылась выставка «Культура для Победы»

В Министерстве культуры России открылась выставка «Культура для Победы», передает пресс-служба ведомства.



Экспозиция рассказывает о более чем 50 героях времен Великой Отечественной войны — тех, кто сохранял культуру, поддерживал людей, поднимал боевой дух солдат и приближал Победу своим трудом: писателях, актерах, музыкантах, художниках, библиотекарях, музейщиках и фронтовых концертных бригадах.





Выставка является частью всероссийского проекта «Культура для Победы», который реализуют ВОД «Волонтеры культуры» и Минкультуры России. В основе экспозиции лежат архивные документы, семейные фото, фронтовые письма, воспоминания и мультимедиа.





Выставка продолжит путешествие по регионам России, в июне запланировано открытие экспозиции в Магадане.





