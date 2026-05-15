В Астрахани пройдет VI Международный литературный фестиваль для детей и молодежи
В Астраханской области с 22 по 24 мая в шестой раз пройдет Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, сообщает региональное министерство культуры.
В проекте примут участие известные российские писатели и литераторы из стран Прикаспия. В рамках Года единства народов России среди тематических направлений, представленных на фестивале, в этом году особое внимание уделят знакомству с культурой народов России и стран-участниц. Торжественное открытие состоится 22 мая в Театральном парке.
С гостями фестиваля встретятся: редактор интернет-портала «Книжное обозрение» Александр Набоков, детский писатель, психолог Анна Гончарова, детский писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев, писатель-фантаст Дмитрий Емец, руководитель русского этнокультурного объединения «Былина» в городе Атырау Андрей Кораблев и другие. Астраханских писателей на форуме будут представлять 25 литераторов, среди них Марина Паренская, Марина Лазарева, Юрий Щербаков, Денис Ткачук и другие.
Главной площадкой традиционно станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета, также учреждения культуры региона организуют акции на более чем 20 площадках.
В рамках проекта пройдут творческие встречи с писателями, презентации книг, автограф-сессии, поэтические марафоны, интерактивные программы, театрализованные представления и мастер-классы. Участники фестиваля посетят Володарский, Красноярский, Приволжский, Камызякский, Наримановский и Лиманский районы, где для школьников проведут творческие встречи. 24 мая в Театральном парке состоится День славянской письменности и культуры: для астраханцев подготовили концертную программу, фотовыставку, мастер-классы и мастер-шоу по традиционным ремеслам и декоративно-прикладному искусству, а также выставку-ярмарку сувениров ручной работы местных мастеров.
Фото предоставлено организатором