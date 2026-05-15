В Астрахани пройдет VI Международный литературный фестиваль для детей и молодежи

В Астраханской области с 22 по 24 мая в шестой раз пройдет Международный литературный фестиваль для детей и молодежи, сообщает региональное министерство культуры.



В проекте примут участие известные российские писатели и литераторы из стран Прикаспия. В рамках Года единства народов России среди тематических направлений, представленных на фестивале, в этом году особое внимание уделят знакомству с культурой народов России и стран-участниц. Торжественное открытие состоится 22 мая в Театральном парке.





С гостями фестиваля встретятся: редактор интернет-портала «Книжное обозрение» Александр Набоков, детский писатель, психолог Анна Гончарова, детский писатель-сказочник, поэт и драматург, сценарист, радиоведущий Андрей Усачев, писатель-фантаст Дмитрий Емец, руководитель русского этнокультурного объединения «Былина» в городе Атырау Андрей Кораблев и другие. Астраханских писателей на форуме будут представлять 25 литераторов, среди них Марина Паренская, Марина Лазарева, Юрий Щербаков, Денис Ткачук и другие.





Главной площадкой традиционно станет Театральный парк Астраханского государственного театра оперы и балета, также учреждения культуры региона организуют акции на более чем 20 площадках.



