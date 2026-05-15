Новый сезон в Петербургской филармонии посвятят 120-летию Шостаковича

В новом концертном сезоне Санкт-Петербургская академическая филармония имени Д. Д. Шостаковича будет отмечать 120-летие со дня рождения великого композитора.





К юбилейной дате в Большом зале подготовлен абонемент «DSCH — код Шостаковича», а в Музитории — «Шостакович и футбол».



Также в афишу войдут программы, приуроченные к памятным датам Людвига ван Бетховена и Мстислава Ростроповича, концерты с участием ведущих солистов и дирижеров, а также первый интерактивный детский абонемент «Краски оркестра» в Малом зале.





В новом сезоне оркестр филармонии выступит под управлением главного дирижера филармонии Николая Алексеева, а также Владимира Спивакова, Александра Рудина, Александра Сладковского, Дмитрия Юровского. Солистами станут Денис Мацуев, Ольга Перетятько, Илья Папоян, Кристоф Барати. Впервые с коллективом на сцену выйдет Василиса Бержанская.



