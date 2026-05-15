Музей Транспорта Москвы представил выставку «Иномарка»
В Музее Транспорта Москвы на ВДНХ открылась выставка «Иномарка», посвященная феномену стихийных авторынков 1990-х.
Экспозиция объединяет пять тематических зон, раскрывающих путь покупателя и продавца от мечты об иномарке до дальнейшей жизни автомобиля. На выставке представлено более 25 машин из Европы, Азии и США, включая BMW 7-й серии, Mitsubishi Pajero и Volvo 850, а также инсталляция «Сектор-приз» с работами художников Романа Мокрова, Егора Гиве и Андрея Соула. Архитектуру создали бюро ХОРА, Даниил Наринский и Алексей Снетков.
«Музей Транспорта Москвы продолжает реализацию масштабных проектов. Новая выставка в павильоне № 26 на ВДНХ обращается к периоду 1990-х и на примере автомобилей того времени показывает, как менялось отношение к личному транспорту и складывались новые практики его приобретения. Экспозиция представила более 25 знаковых автомобилей и включила 5 тематических зон, раскрывающих путь покупателя на автомобильном рынке той эпохи», — отметил заммэра Москвы Максим Ликсутов.
Маршрут начинается с инсталляции «Сектор-приз». Далее зоны: «Не бита, не крашена», «Риск без контракта», «Торг уместен» и финальная «Долго и счастливо» — о жизни иномарок в наши дни.
Фото: пресс-служба Музея Транспорта Москвы