Гергиев и Симфонический оркестр Мариинки представят шесть симфоний Чайковского в Китае

Маэстро Валерий Гергиев и Симфонический оркестр Мариинского театра представят шесть симфоний Чайковского в Китае.



Гастроли коллектива стартуют 16 мая в Шэньчжэне, сообщает пресс-служба Мариинского театра. В рамках тура будут даны четыре концерта в двух городах Поднебесной. Кроме того, Валерий Гергиев встанет за пульт Шэньчжэньского симфонического оркестра — прозвучит Пятая симфония Малера.





Первый концерт гастролей пройдет 16 мая на сцене Концертного зала Шэньчжэня. В программу концерта вошли Первая («Зимние грезы») и Шестая («Патетическая») симфонии Чайковского. 17 мая в Концертном зале Шэньчжэня состоятся два концерта Валерия Гергиева и Симфонического оркестра Мариинского театра.





18 мая на той же площадке Шэньчжэньский симфонический оркестр под управлением Валерия Гергиева исполнит Пятую симфонию Малера.



