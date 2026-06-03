Спортивная драма «Учитель фехтования» выйдет в прокат осенью

«Планируем выпустить „Учителя фехтования“ осенью. Сейчас проект находится в активной стадии производства. Мы уже начали монтаж, часть материала отправили на компьютерную графику», — сказал постановщик.

Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»

Фильм расскажет историю противостояния двух саблисток — талантливой и волевой Марины Яковлевой, роль которой исполняет Пересильд, и олимпийской чемпионки Карины Григорян (Софья Каштанова). Их наставником становится легендарный тренер Адаров в исполнении Стоянова. Под его руководством героиням предстоит не только бороться за чемпионский титул, но и преодолеть личные конфликты, связанные с прошлым, амбициями и внутренними страхами. В актерский состав также вошли Дмитрий Чеботарев, Ульяна Пылаева, Полина Романова, Сергей Шанин, Лиза Климова и Татьяна Филатова. Дистрибьютором проекта выступит компания «Атмосфера кино».