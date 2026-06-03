Спортивная драма «Учитель фехтования» выйдет в прокат осенью
Спортивная драма «Учитель фехтования» с Юлией Пересильд и Юрием Стояновым в главных ролях планируется к выходу в российский прокат осенью 2026 года.
Об этом сообщил режиссер картины Антон Маслов, передает ТАСС.
Об этом сообщил режиссер картины Антон Маслов, передает ТАСС.
«Планируем выпустить „Учителя фехтования“ осенью. Сейчас проект находится в активной стадии производства. Мы уже начали монтаж, часть материала отправили на компьютерную графику», — сказал постановщик.
Фильм расскажет историю противостояния двух саблисток — талантливой и волевой Марины Яковлевой, роль которой исполняет Пересильд, и олимпийской чемпионки Карины Григорян (Софья Каштанова). Их наставником становится легендарный тренер Адаров в исполнении Стоянова. Под его руководством героиням предстоит не только бороться за чемпионский титул, но и преодолеть личные конфликты, связанные с прошлым, амбициями и внутренними страхами. В актерский состав также вошли Дмитрий Чеботарев, Ульяна Пылаева, Полина Романова, Сергей Шанин, Лиза Климова и Татьяна Филатова. Дистрибьютором проекта выступит компания «Атмосфера кино».
Фото: пресс-служба «Атмосфера кино»