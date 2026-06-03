Пушкинский музей проведет серию моновыставок «Мадонны Ренессанса. Из частных собраний»

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Главный научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова назвала выставочный проект необычным. «Он состоит из последовательного показа четырех картин художников эпохи Возрождения, и все они — из частных собраний. Выставка называется „Мадонны Ренессанса“. Это одна из древнейших и самых распространенных тем европейского искусства — изображение Мадонны с младенцем», — отметила она.Первая картина — «Мадонна с двумя играющими младенцами» — создана одним из учеников Леонардо да Винчи.«По поводу его имени до сих пор идут споры между учеными. Но в том, что в создании этой картины принял участие непосредственно сам Леонардо, сомнений нет. В этом особенность и исключительная ценность этого произведения», — добавила Маркова.Картина будет выставлена в музее до 14 июня. Выставочный проект продлится до 26 июля. Следом будут представлены работы Джованни Беллини, Луки Синьорелли, Франческо Граначчи.