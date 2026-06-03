Пушкинский музей проведет серию моновыставок «Мадонны Ренессанса. Из частных собраний»
Государственный музей изобразительных искусств имени А.С. Пушкина проведет цикл моновыставок «Мадонны Ренессанса. Из частных собраний», в рамках которого представит шедевры итальянской живописи эпохи Возрождения из частных коллекций России.
Главный научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова назвала выставочный проект необычным. «Он состоит из последовательного показа четырех картин художников эпохи Возрождения, и все они — из частных собраний. Выставка называется „Мадонны Ренессанса“. Это одна из древнейших и самых распространенных тем европейского искусства — изображение Мадонны с младенцем», — отметила она.
Первая картина — «Мадонна с двумя играющими младенцами» — создана одним из учеников Леонардо да Винчи.
«По поводу его имени до сих пор идут споры между учеными. Но в том, что в создании этой картины принял участие непосредственно сам Леонардо, сомнений нет. В этом особенность и исключительная ценность этого произведения», — добавила Маркова.
Картина будет выставлена в музее до 14 июня. Выставочный проект продлится до 26 июля. Следом будут представлены работы Джованни Беллини, Луки Синьорелли, Франческо Граначчи.
Главный научный сотрудник отдела старых мастеров ГМИИ им. А.С. Пушкина Виктория Маркова назвала выставочный проект необычным. «Он состоит из последовательного показа четырех картин художников эпохи Возрождения, и все они — из частных собраний. Выставка называется „Мадонны Ренессанса“. Это одна из древнейших и самых распространенных тем европейского искусства — изображение Мадонны с младенцем», — отметила она.
Первая картина — «Мадонна с двумя играющими младенцами» — создана одним из учеников Леонардо да Винчи.
«По поводу его имени до сих пор идут споры между учеными. Но в том, что в создании этой картины принял участие непосредственно сам Леонардо, сомнений нет. В этом особенность и исключительная ценность этого произведения», — добавила Маркова.
Картина будет выставлена в музее до 14 июня. Выставочный проект продлится до 26 июля. Следом будут представлены работы Джованни Беллини, Луки Синьорелли, Франческо Граначчи.
Фото: газета "Культура"