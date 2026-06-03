Объявлены победители Всероссийского фестиваля-конкурса любительских творческих коллективов

Фото: пресс-служба Минкультуры России

Заявки на участие направили 262 коллектива: фольклорные ансамбли, представляющие традиционную культуру народов России, оркестры и ансамбли народных инструментов, народно-певческие коллективы, коллективы традиционного и народного танца, ансамбли песни и танца, имеющие звание «народный», «образцовый», «заслуженный коллектив народного творчества».По итогам первого межрегионального отборочного видеотура жюри определило 60 коллективов-финалистов, из которых в апреле-мае победителей выбрали в ходе пяти зональных этапов в Красноярске, Екатеринбурге, Туле, Краснодаре и Сыктывкаре.После каждого конкурсного просмотра в рамках зональных этапов проходили круглые столы, где ведущие деятели искусств, мастера сцены проводили мастер-классы, разбирая выступления участников, и давали практические советы.В число лауреатов вошли Заслуженный коллектив народного творчества — народный фольклорный ансамбль «Баян Сумбэр» из Республики Бурятия, Образцовый коллектив художественного творчества — танцевальный коллектив «Кашпал» из Республики Тыва, Народный аутентично-этнографический ансамбль «Чекнитон» из Камчатского края, Заслуженный коллектив народного творчества — народный самодеятельный коллектив фольклорный ансамбль «Скоморохи» из Кемеровской области, Народный коллектив — ансамбль народной песни «Росы» из Томской области и другие коллективы.Коллективы-победители получат гранты, которые дают возможность укрепить материально-техническую базу, приобрести инструменты, аппаратуру, костюмы, организовать гастроли, а также подготовить новые концертные программы. Следующий этап — гала-концерт победителей — пройдет в октябре в Москве.