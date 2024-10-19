Завершился 9-й сезон шоу «Поющие мосты» в Санкт-Петербурге

В Санкт-Петербурге 19 октября состоялось закрытие 9-го музыкального сезона звукового шоу «Поющие мосты». В честь празднования 225-летия Пушкина и Дня лицеиста развод Дворцового моста прошел под аккомпанемент музыки русских композиторов-классиков. На разведенных полотнах моста жители и гости Северной столицы наблюдали тематическую лазерную проекцию.





Марина Мерцалова, заместитель председателя Комитета по печати, отметила, что музыкальная программа сезона была выстроена вокруг значимых юбилейных дат. Среди них 225-летие со дня рождения А. С. Пушкина, 125-летие В. В. Набокова, 135-летие А. А. Ахматовой, 130-летие М. М. Зощенко и В. В. Бианки.





Кроме того, в музыкальной программе нашли отражение День Победы, а также День Военно-морского флота, начало блокады Ленинграда, День физкультурника, Год семьи и 321-я годовщина со дня основания Санкт-Петербурга.





Генеральный директор компании «Петроцентр» - оператора шоу «Поющие мосты» Кирилл Смирнов напомнил, что финал сезона пришелся на наступивший День лицеиста.





«Мы изначально говорили о том, что 225-летие Александра Пушкина является лейтмотивом всего цикла «Поющих мостов» этого года», — цитирует Смирнова « Комсомольская Правда ».









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