Киностудия «Рок» приступит к съемкам нового проекта о жизни А.С. Пушкина

19.10.2024
В 2025 году планируется запуск съемок сериала, посвященного дуэли великого поэта А.С. Пушкина. Об этом рассказал художественный руководитель студии, режиссер Алексей Учитель, сообщает «Культуромания».
Основная идея проекта заключается в изображении позднего периода жизни поэта и событий, связанных с его последней дуэлью. Сериал будет состоять из 12 серий.
По словам Алексея Учителя, этот проект предлагает глубокий и необычный взгляд на судьбу поэта, раскрывая аспекты его жизни, которые остаются малоизвестными.
Кроме того, на студии «Рок» завершается монтаж фильма режиссера Стаси Венковой «Семейное счастье», основанного на одноименном произведении Льва Толстого. В планах также начало работы над фильмом Тимофея Анисимова «О рыбах», который будет сниматься в Мурманске.
Фото: Pixabay.com