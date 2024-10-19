В Российской академии художеств проходит выставка «Работа года»

В выставочных залах Российской академии художеств открылась ежегодная выставка «Работа года», где представлены произведения ведущих мастеров академии, выполненные за этот год. Об этом сообщает Минкультуры России.





В рамках выставки демонстрируются работы членов Отделения скульптуры Российской академии художеств, созданные из различных материалов, включая бронзу, мрамор, дерево, камень, металл и композитные материалы.





Экспозиция охватывает разнообразные направления и стили в современной скульптуре, отражая особенности композиционного построения и формообразования.





Организаторы выставки отмечают, что представленные произведения помогают выявить ключевые тенденции в развитии станковой пластики.





Посетители смогут увидеть экспозицию до 20 октября.









Фото: сайт Минкультуры России