В Российской академии художеств проходит выставка «Работа года»

19.10.2024
В выставочных залах Российской академии художеств открылась ежегодная выставка «Работа года», где представлены произведения ведущих мастеров академии, выполненные за этот год. Об этом сообщает Минкультуры России.
В рамках выставки демонстрируются работы членов Отделения скульптуры Российской академии художеств, созданные из различных материалов, включая бронзу, мрамор, дерево, камень, металл и композитные материалы.
Экспозиция охватывает разнообразные направления и стили в современной скульптуре, отражая особенности композиционного построения и формообразования.
Организаторы выставки отмечают, что представленные произведения помогают выявить ключевые тенденции в развитии станковой пластики.
Посетители смогут увидеть экспозицию до 20 октября.
Фото: сайт Минкультуры России