В Российской академии художеств проходит выставка «Работа года»

19.10.2024

В Российской академии художеств проходит выставка «Работа года»
В выставочных залах Российской академии художеств открылась ежегодная выставка «Работа года», где представлены произведения ведущих мастеров академии, выполненные за этот год. Об этом сообщает Минкультуры России.

В рамках выставки демонстрируются работы членов Отделения скульптуры Российской академии художеств, созданные из различных материалов, включая бронзу, мрамор, дерево, камень, металл и композитные материалы. 

Экспозиция охватывает разнообразные направления и стили в современной скульптуре, отражая особенности композиционного построения и формообразования. 

Организаторы выставки отмечают, что представленные произведения помогают выявить ключевые тенденции в развитии станковой пластики. 

Посетители смогут увидеть экспозицию до 20 октября.


Фото: сайт Минкультуры России