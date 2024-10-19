В Москве прошел концерт к 75-летию Александры Пермяковой

В Концертном зале имени Чайковского прошел торжественный концерт «Живи в веках, моя Россия!», посвященный 75-летию Александры Пермяковой, сообщается в ТГ-канале Минкультуры России.





На сцене выступили Хор имени Пятницкого, Надежда Бабкина и Московский государственный академический театр «Русская песня», ансамбль песни и пляски Российской армии имени А. В. Александрова, солисты Оркестра имени Н. П. Осипова, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Государственный академический Кубанский казачий хор и известные артисты.





Перед началом концертной программы вице-премьер РФ Татьяна Голикова зачитала поздравительную телеграмму президента Российской Федерации. «Возглавляя прославленный Государственный академический русский народный хор имени Пятницкого, вы вносите поистине уникальный вклад в сбережение замечательных традиций народной песни, способствуете популяризации нашего богатейшего культурного и духовного наследия», — говорится в поздравлении.





Также Голикова вручила Александре Пермяковой почетную грамоту Правительства России. «Сегодня страна празднует юбилей уникальной женщины, которая своим творчеством на протяжении более чем 50 лет шагает вместе со страной и необыкновенно предана этой стране. Предана традициям страны, тому народному творчеству, которое эта страна создает. Спасибо огромное, что вы отдаете этому всю себя, но при этом являетесь очень серьезным и жестким руководителем», — сказала Голикова.





Среди почетных гостей также был заместитель министра культуры Российской Федерации Андрей Малышев.





На сцене Концертного зала имени П. И. Чайковского выступили известные артисты и знаменитые коллективы: Надежда Бабкина и академический театр «Русская песня», Зара, Денис Майданов, Аскар Абдразаков, Ансамбль Российской армии имени А. В. Александрова, Государственный академический ансамбль народного танца имени Игоря Моисеева, Кубанский казачий хор, Уральский государственный академический русский народный хор, солисты Оркестра народных инструментов России имени Н. П. Осипова, театр танца «Гжель», Детская вокально-хореографическая студия «Фолкдети» и др.











Фото: сайт Минкультуры России