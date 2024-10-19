В Белградской крепости открылась выставка к 80-летию освобождения города

19.10.2024
18 октября 2024 года в парке Калемегдан на территории Белградской крепости состоялась церемония открытия выставки, приуроченной к 80-летию освобождения Белграда от фашистских войск — важного события в истории России и Сербии.
Как сообщает Министерство культуры России
, экспозиция, подготовленная Государственным центральным музеем современной истории России, включает редкие фотоматериалы, документирующие ключевые события освобождения Югославии от немецких оккупантов советскими войсками и Народно-освободительной армией Югославии.
Особо символично, что выставка проходит на месте, где в октябре 1944 года произошли решающие бои за Белград. Экспозиция, ставшая частью программы юбилейного V Российско-Сербского форума, организована при поддержке Министерства культуры России.
На церемонии открытия выставки присутствовали министр правительства Сербии Ненад Попович, государственный секретарь сербского Минкультуры Миомир Джорджевич, российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, а также представители сербских властей и жители города.
Фото: сайт Минкультуры России