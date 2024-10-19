В Болгарии вручили награды за сохранение памятников Русско-турецкой войны

В Русском доме в Софии состоялась церемония вручения наград Союза казаков России за вклад в сохранение исторических памятников, связанных с Русско-турецкой войной 1877-1878 годов, передает ТАСС.





Награды вручали за работу по реставрации и охране монументов, посвященных русским воинам, погибшим за освобождение Болгарии.





«Даже сегодня, когда российско-болгарские отношения переживают не лучшие времена, находится немало людей, которые ремонтируют и восстанавливают монументы тех лет, бережно хранят память о русских воинах, сложивших головы за свободу Болгарии», — сказала в приветствии участникам события посол России Элеонора Митрофанова.





Посол в своем выступлении также отметила значимость этой работы, подчеркнув, что казаки всегда служили примером патриотизма и преданности Родине.





Сергей Волков, представитель Союза казаков России в Болгарии и других странах Восточной Европы, вручил медали и благодарственные письма, отметив важность работы по реставрации захоронений и охране памятников от актов вандализма, которые стали проблемой в последние годы.





Участники мероприятия рассказали о своих проектах по восстановлению памятников и выразили готовность продолжать деятельность, направленную на защиту исторического наследия и сохранение исторической правды.