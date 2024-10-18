Петербургский театр покажет «Мастера и Маргариту» в Пекине

Санкт-Петербургский театр «Мастерская» покажет свой спектакль «Мастер и Маргарита» на международном театральном фестивале «Лучшие театральные спектакли в Пекине». Показы запланированы на 26 и 27 октября, сообщили в пресс-службе театра.





Спектакль пройдет на сцене пекинского Capital Theatre и продлится более восьми часов. В его создании участвуют 26 актеров, которые исполняют 155 ролей.





В этом году театр уже успешно представил свой спектакль «Тихий Дон» в Пекине и Шанхае. Художественный руководитель театра Григорий Козлов отметил, что, если спектакль затрагивает человеческие темы, зрители всегда найдут в нем что-то близкое. Он добавил, что в «Мастере и Маргарите» они адаптировали бытовые сцены из тридцатых годов к современности, что позволяет зрителям увидеть параллели с сегодняшним днем.





Гастроли театра проходят при поддержке Комитета по культуре Санкт-Петербурга. Премьера «Мастера и Маргариты» состоялась в октябре 2017 года.









Фото: YouTube